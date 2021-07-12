Для BMW X5 и X6 начали предлагать дорогущие красные «ноздри»

Кроме того, в красный окрашены тормозные суппорты M Sport. А вот остальной декор кузова, включая 22-дюймовые «катки» и подложку фар, выполнены в черном колере. Салон — это царство темной кожи, шпона и алькантары. И лишь швы сидений сделаны красными.

Доплата за версию Black Vermilion составит около 3 000 000 рублей: за BMW X5 дилеры будут просить 10 990 000, а за BMW X6 — 11 220 000 рублей. Обеим машинам полагается трехлитровый турбодизель мощностью 400 л. с.

А еще компания BMW раскрыла все подробности о новой двухдверке 2-й серии, которая составит компанию более крупному Gran Coupe. Причем баварцы не только рассекретили внешний вид и технические характеристики новинки, но и объявили прайсы.