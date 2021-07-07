Chery отзывает все кроссоверы Tiggo 7 Pro, проданные в России

Правда, в полном смысле «отзывной» ее акцию не назовешь хотя бы потому, что о ней (пока, во всяком случае) ничего неизвестно Росстандарту. Иначе говоря, недостатки модели, с которыми намерены бороться китайцы, на безопасность не влияют.

Поэтому производитель из КНР справедливо назвал свой шаг «специальной сервисной кампанией», в которой предлагает принять участие всех владельцев Tiggo 7 Pro. Ее цель — установка резиновых уплотнителей на задние двери кроссовера, которая позволит дополнительно защитить пороги автомобиля от попадания грязи и реагентов.

При этом пресс-служба компании подчеркивает, что «отзыв» напрямую связан со стратегией фирмы по «непрерывному совершенствованию продукции», подразумевающей в том числе, что Chery «постоянно осуществляет контроль и улучшает качество производимых автомобилей, в том числе и в период их эксплуатации».

И вот, опросив хозяев «семерки», специалисты выяснили, что они отмечают «в качестве небольшого недостатка отсутствие резиновых уплотнителей на задних дверях». В итоге «Чери» решила исправить этот пробел совершенно бесплатно, пригласив клиентов в свои сервисные центры.