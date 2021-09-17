В России стартовали продажи особенных Nissan Qashqai и X-Trail

Для начала коротко напомним: у Nissan X-Trail N-Design имеются темная решетка радиатора, оригинальные черные литые диски, «угольные» рейлинги и накладки на зеркала цвета черный металлик. Отдать за новинку придется минимум 2 427 000 рублей.

Nissan Qashqai, помимо перечисленного набора, готов похвастаться затемненными фарами. В максимальной комплектации SE Top переднеприводный кроссовер планируют продавать за 2 108 000 «целковых». За полный привод придется доплатить 92 000 сверху.

Кстати, обе модели получили новый коричневый цвет кузова, который до этого был доступен строго для флагманской модели Murano.

В версии N-Design также доступна новая опция Nissan Connect Services. Портал «АвтоВзгляд» протестировал работу системы и остался ею доволен.