Почему на крупных АЗС вдруг беспрецедентно подешевело топливо

Неожиданное для российских автомобилистов явление подметил даже Росстат. По данным статистического ведомства, стоимость бензина Аи-92 разом снизилась на 21 копейку за литр, причем разом в 70 регионах страны! Более того, в Уфе, Оренбурге, Ижевске, Архангельске и Орле «девяносто второй» подешевел от 40 до 44 копеек.

Что происходит? Теоретически снижение цен может быть обусловлено окончанием сезона ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Понятно, что рынок отреагировал на рост предложения пусть небольшим, но падением оптовых цен.

Но также есть и «кулуарное мнение», которое гласит, что власти банально попросили нефтяников сделать приятное для народа перед грядущими 17—19 сентября выборами депутатов Госдумы. И эта версия выглядит куда более правдоподобной…

При этом пропан-бутан продолжает оставаться баснословно дорогим: на многих газовых заправках можно увидеть ценник «33.99». И это, как выяснил портал «АвтоВзгляд», вовсе не предел.