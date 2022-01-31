Самый дешевый Hyundai Solaris теперь стоит дороже миллиона рублей

Фото производителя.
Еще недавно словосочетание «бюджетник за миллион» казалось дикостью. А теперь — это рыночные реалии! Во всяком случае, пресловутый Hyundai Solaris, на ценообразование которого равняются и другие производители доступных седанов, теперь стоит минимум 1 005 000 рублей.
Алексей Кованов

С 1 февраля седан Hyundai Solaris стал дороже на 35 000 «целковых», а родственный кроссовер Creta разом прибавил 50 000. Так что теперь за корейский SUV дилеры просят от 1 349 000 рублей, что, как известно, является рекомендованной розничной ценой, тогда как реальный ценники отличаются в большую сторону.

Кстати, компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», что выпускает автомобили Hyundai и Kia, заключила многолетний контракт с российским поставщиком комплектующих, фирмой «УАЗ-Автокомпонент».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», ежегодно ульяновцы планируют отправлять корейскому партнеру не какую-нибудь мелочевку, а коленчатые валы. Их делают на современном оборудовании из высокопрочного чугуна марки ВЧ70 — он считается очень прочным и качественным.

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31 января 2022
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