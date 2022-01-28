Россиянам грозит рекордное подорожание автомобильных аккумуляторов

Больше всего эксперты опасаются того, что «Федеральный экологический оператор» просто не успеет выстроить необходимую инфраструктуру до начала марта. В итоге, компании и частники банально начнут выбрасывать старые аккумуляторы на свалки (или — продавать их на черном рынке), что может привести к перебоям в поставках отечественного свинца на аккумуляторные заводы.

Сейчас участники рынка просят исключить АКБ из-под действия нового федерального закона… Но, скорее всего, этого не произойдет. И весной цены на автомобильные батареи рванут вверх, поэтому приобрести новую батарею взамен «уставшей» есть смысл прямо сейчас.

Кстати, нынешняя относительно морозная зима обернулась повышенным спросом на автомобильные АКБ. Однако виновата не только погода! Автовладельцы начали замечать, что современные батареи стали служить меньше. Портал «АвтоВзгляд» выяснил причины этого явления.