В России начались продажи кроссовера GAC GS8 второго поколения

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В салонах дилеров появилась очередная новинка из Китая: второе поколение полноразмерного SUV — GS8. При этом официально на нашем рыке представлена только первая генерация модели. Известны и цены самого крупного автомобиля в линейке GAC.
Виктор Васильев

«Второй» GAC GS8 представили летом 2021 года, а у китайских дилеров он появился уже осенью. Кроссовер базируется на модульной платформе GPMA, которая дебютировала в 2019 году вместе с компактным GAC Trumpchi GS4. Построенные на этой «тележке» автомобили имеют поперечное расположение двигателя, стойки McPherson спереди и многорычажную подвеску сзади. Длина GS8 составляет 4980 мм, а колесная база равна 2920 мм.

В Китае GAC GS8 предлагают с двухлитровым мотором мощностью 252 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. Есть и гибридная модификация с отдачей в 237 сил. В Россию привозят обе версии, а цены варьируются от 3 800 000 до 4 420 000 рублей. Напомним, что «прайс» на первое поколение GS8 начинается от 2 789 000 рублей.

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27 декабря 2022
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