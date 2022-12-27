В России начались продажи кроссовера GAC GS8 второго поколения

«Второй» GAC GS8 представили летом 2021 года, а у китайских дилеров он появился уже осенью. Кроссовер базируется на модульной платформе GPMA, которая дебютировала в 2019 году вместе с компактным GAC Trumpchi GS4. Построенные на этой «тележке» автомобили имеют поперечное расположение двигателя, стойки McPherson спереди и многорычажную подвеску сзади. Длина GS8 составляет 4980 мм, а колесная база равна 2920 мм.

В Китае GAC GS8 предлагают с двухлитровым мотором мощностью 252 л. с. и 8-ступенчатым «автоматом». Привод — передний или полный. Есть и гибридная модификация с отдачей в 237 сил. В Россию привозят обе версии, а цены варьируются от 3 800 000 до 4 420 000 рублей. Напомним, что «прайс» на первое поколение GS8 начинается от 2 789 000 рублей.