Столичный автозавод рассекретил флагманский кроссовер «Москвич 8»

Еще прошлым летом представители столичного автозавода объявили, что в 2024-м модельная линейка марки «Москвич» пополнится двумя кроссоверами — с индексами 5 и 8. И начать, судя по всему, решили с последнего: автостроитель поделился снимками флагманского SUV и техническими подробностями.

Кроссовер длиной 4824 мм, шириной 1870 мм, высотой 1756 мм и колесной базой 2830 мм будет доступен с семиместным салоном, который, как заявляет производитель, отличает «продуманная эргономика и высокий уровень комфорта».

За «широкие мультимедийные возможности» отвечают 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для телефона, камеры кругового обзора, а также мультимедиа с поддержкой смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto. Хотя в компании и отмечают, что по пути к серийному производству дизайн интерьера и опции могут измениться.

«Москвич 8» предложат в единственном варианте со 174-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Клиренс новой модели не назван, однако исходный китайский кроссовер JAC X8 Plus имеет дорожный просвет 170 мм.

Выпуск «Москвич 8» на столичном заводе начнется в конце 2024 года. Тогда же стартуют продажи и появятся цены.