Toyota открыла продажи бензиновых и дизельных Land Cruiser Prado 250

Официальных поставок нового Toyota Land Cruiser Prado российские фанаты марки не дождутся из-за ухода компании с отечественного рынка, но параллельный импорт никто не отменял. Особенно из Японии, где начались продажи подходящих для нашей страны версий.

Внедорожник поколения J250 на домашнем для себя рынке появился в необычных вариантах — Toyota отказалась от использования гибридных силовых установок и предложила покупателям классические агрегаты. Базовым стал атмосферный бензиновый 2.7 на 163 л.с. и 246 Нм в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а кому мало этого — доступен 2,8-литровый турбодизель на 204 л.с. и 500 Нм вместе с 8-ступенчатым «автоматом». В обоих случаях — постоянный полный привод, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Фото: Toyota

На старте продаж Land Cruiser на японском рынке будет доступен в приветственном исполнении First Edition на основе средней по оснащению комплектации VX или флагманском варианте ZX. Автомобиль получил особые шильдики и декоративные элементы, но в остальном не отличается от «неприветственных» уровней оснащения.

В Японии новый внедорожник оценили в 5 200 000 иен, что эквивалентно 3,2 млн. рублей — можно ожидать, что вскоре ценители «Крузаков» начнут поставки этой модели в Россию, где сейчас предлагается новый Toyota Land Cruiser Prado 250 с китайского рынка.