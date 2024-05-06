Какие новые модели Hyundai можно сегодня купить у дилеров за 2 000 000 рублей

Кто там говорил, что всех «корейцев» в России давным-давно раскупили? Как бы не так! Портал «АвтоВзгляд» поговорил с представителями авторизованной дилерской сети Hyundai и в итоге обнаружил на складах целую россыпь недорогих легковушек из Страны утренней свежести. И это, что немаловажно — без учета продукции новоиспеченного бренда Solaris. Похоже, пора занимать очередь...

Не удивляйтесь, но бестселлер марки Hyundai в лице невероятно популярного у нас седана Solaris, все еще доступен у официальных дилеров. Да к тому же — по сладким прайсам. А дело в том, что все эти автомобили — 2022 года выпуска. Новые, но двухгодичной давности. Стартовый ценник — с учетом действия специальных предложений — от 1 959 000 рублей.

Скажем, именно столько просит за корейскую иномарку «АвтоСпецЦентр». В наличии — машины с «автоматом» и 1,6-литровым мотором в нескольких комплектациях: от Active и Active Plus до Comfort и Elegance, включая пакеты Prestige и Safety. А вот по цветам не разбежаться. В большинстве своем эти «Солярисы» представлены в белом и черном окрасах кузова.

Хотя, к примеру, в «Рольфе» найдутся авто и в серой расцветке, но их стоимость начинается уже от 2 188 000 рублей. И это при оформлении кредита и обмене прежней машинки по схеме trade-in. Просто же приобрести Hyundai Solaris за «наличку» получится, лишь выложив 2 450 000 «деревянных». Всего, стоит добавить, у дилеров доступно более сотни запылившихся экземпляров.

Кроме того, некогда хедлайнер российского рынка в сегменте SUV — непотопляемая Hyundai Creta — тоже имеется в автосалонах. Правда, такие машины можно пересчитать по пальцам. Все они выпущены в 2022 году и представлены в комплектации Prime исключительно в оранжевом цвете.

Фото портала АвтоВзгляд.

Двигатель — 123 л.с. рабочим объемом 1,6 литра, состыкованный с автоматической коробкой передач и приводом на переднюю ось. Оснащение включает в себя 76 всевозможных опций, а ценник начинается от 2 055 000 рублей. Но только приобрести кроссовер за эти деньги получится при условии кредитования и покупки в trade-in. А вот без подобных «заморочек» расстаться придется уже с 2,8 мky. «деревянных».

Больше всего на складских площадках скопилось седанов Hyundai Elantra — потребителям доступны более двухсот авто. Причем как в рестайлинговой, так и дореформенной версиях. Первая представлена в безальтернативной комплектации Lux с серым окрасом кузова, а вторая — в исполнении Premium Edition белого и серого цветов. Мотор — 115-сильный, трансмиссия — вариатор.

Что касается даты выпуска, то речь идет о ТС, произведенных в 2023-2024 годах. Как не трудно догадаться, такие «Элантры» собирались уже не в России, а были завезены «параллельно» прямиком из Китая. Что, впрочем, не делает их хуже, если не наоборот. Прайс-лист стартует от 1 990 000 рублей. В арсенале модели — свыше 100 разножанровых опций и наличие дилерской, но уже не заводской гарантии. Между тем, иных предложений от бренда Hyundai на нашем рынке у официальных продавцов не найти.