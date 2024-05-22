Honda презентовала обновленный Civic

Представленное в 2021 году 11-е поколение Honda Civic подверглось плановому рестайлингу. Посвежевшая модель дебютировала в Северной Америке, где ее продажи начнутся в первую очередь. Оттуда же новенькие «Хонды» поедут «серыми» путями и в Россию.

Модель изменилась не только внешне, но и технически

Внешне модернизированный Civic можно отличить по измененным бамперам, отсутствующим противотуманкам, окрашенным в цвет кузова передним «рамкам» оптики и сплиттеру, затемненным фонарям и двухцветным 18-дюймовым колесам. В салоне изменения свелись к расширению оснащения каждой из комплектаций (LX, Sport, Sport Hybrid и Sport Touring Hybrid), а также появлению портов стандарта USB-C во всех версиях. Топовые исполнения обзавелись мультимедиа со встроенными сервисами Google.

Главной технической новинкой является силовая установка e: HEV — гибридный Civic стал самым мощным вариантом этой Honda, не считая флагманского «заряженного» Type R. Машина получила 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель, дополнительный стартер-генератором и электромотором на передней оси — суммарная отдача составляет 203 л.с. и 315 Нм.

Фото: Honda

Конструкция гибрида позволила отказаться от классической коробки передач — ее роль выполняет связка моторов и особые алгоритмы их работы. Помимо прочего, автомобиль может похвастать перенастроенными подвеской и рулевым управлением, улучшенной шумоизоляцией и специальными покрышками.

Наряду с гибридами будут доступны Honda Civic со 160-сильным 2-литровым атмосферным бензиновым мотором и вариатором, а также 182-сильным 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Продажи новинки в США начнутся летом 2024 года. А чуть позже, вероятно, посвежевшая модель доберется по «серым» схемам до России. Сейчас дорестайлинговые седаны без пробега предлагаются у нас по цене от 4,3 до 4,7 млн. рублей в зависимости от оснащения.