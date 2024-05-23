Кроссовер Wey 07 готовится к российской премьере

Wey — премиальный суббренд Great Wall — анонсировал еще одну новинку для нашего рынка. Второй моделью марки после гибридного кроссовера 05 станет более крупный SUV с индексом 07 — его российская премьера состоится в ближайшие месяцы.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Wey 07, который на родине продается как Wey Lanshan, уже проходит сертификацию для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Все процедуры планируют завершить в июле, чтобы уже в сентябре начать официальные продажи кроссовера. Стоимость автомобиля и его оснащение раскроют, что логично, ближе к рыночному дебюту.

Новинка при длине 5156 мм, ширине 1980 мм, высоте 1805 мм и колесной базе 3050 мм имеет шестиместный салон с тремя рядами сидений. Доступны две модификации, которые отличаются типом привода. Базовым вариантом является 330-сильный переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, двухступенчатой трансмиссией и электромотором на передней оси. Батарея на 35 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 153 км. Полноприводный вариант имеет второй электромотор на задней оси, аккумулятор на 44,5 кВт·ч и автономность на электричестве до 180 км.

В Китае Wey 07 стоит в пересчете на российскую валюту от 3,4 до 3,8 млн. рублей.