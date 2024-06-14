Стало известно, насколько за три года подорожала новая LADA Vesta

Флагманская модель АВТОВАЗа неоднократно дорожала в течение 2023 года и, похоже, вновь вырастет в цене в году 2024-м. Как правило, в моменте тольяттинцы повышают прайсы несильно. Однако если сравнить текущую стоимость новенькой LADA Vesta с ценником трехлетней давности, то можно увидеть прибавку в 90%.

Как подсчитали наши коллеги из редакции Quto.ru, с 2021 года стоимость Vesta в исполнении Comfort, следующем после базового, выросла почти в два раза. Так, в начале 2021-го седан оценивался в 764 900 рублей, через год аналогичная версия со 106-сильным 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач стоила уже 896 900 рублей, а в марте 2022-го цены подскочили до 1 182 900 рублей на фоне санкций.

В том же 2022 году сборка «Весты» фактически остановилась, что связано, в том числе, с проблемами с поставками комплектующих, но в основном — с переносом производства модели из Ижевска в Тольятти. Вернулся флагман на конвейер только в 2023-м и уже в рестайлинговом варианте NG. Тогда за четырехдверку в комплектации Comfort просили 1 329 900 рублей. К осени она подорожала до 1 418 900 рублей, а к концу года — до 1 509 900. На сегодняшний день LADA Vesta стоит 1 459 900 рублей без учета маркетинговых предложений.