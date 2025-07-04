В Госдуме объяснили, почему решили увеличить утильсбор на 160-сильные машины

В беседе с «Дума ТВ» об этом рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, из-за недостаточного сбора утиля и задержки его индексации, «поднебесные» автопроизводители успели ввезти в Россию большое количество автомобилей, что привело к чрезмерному затовариванию складов.
В итоге снизились поступления в федеральный бюджет, а это повлекло за собой снижение мер господдержки и сокращению целого ряда программ. Например, субсидирования и внедрения роботов на российские заводы. Поэтому г-н Гутенев счел вполне понятным желание Минпромторга получить недостающие средства с помощью утильсбора, распространив его на 160-сильные машины. Подразумеваются авто, ввезенные в страну частниками.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, куда Минпромторг планирует направить средства, полученные с помощью расширения утильсбора на более мощные авто. Речь идет о десятках миллиардов рублей.