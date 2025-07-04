В Госдуме объяснили, почему решили увеличить утильсбор на 160-сильные машины

Расширение утилизационного сбора на новый сегмент автомобилей позволит создать равные условия конкуренции на отечественном рынке. Кроме того, Минпромторг стремится получить дополнительный источник дохода, захватив категорию машин, чьи двигатели выдают 160 л.с. и больше.

В беседе с «Дума ТВ» об этом рассказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, из-за недостаточного сбора утиля и задержки его индексации, «поднебесные» автопроизводители успели ввезти в Россию большое количество автомобилей, что привело к чрезмерному затовариванию складов.

В итоге снизились поступления в федеральный бюджет, а это повлекло за собой снижение мер господдержки и сокращению целого ряда программ. Например, субсидирования и внедрения роботов на российские заводы. Поэтому г-н Гутенев счел вполне понятным желание Минпромторга получить недостающие средства с помощью утильсбора, распространив его на 160-сильные машины. Подразумеваются авто, ввезенные в страну частниками.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, куда Минпромторг планирует направить средства, полученные с помощью расширения утильсбора на более мощные авто. Речь идет о десятках миллиардов рублей.