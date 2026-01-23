В 2026 году в Россию приедет пикап Huanghai N2

Пока еще не слишком известная в нашей стране китайская марка Huanghai планирует расширить свой модельный ряд на отечественном рынке. Ожидается, что в наступившем году к пикапу N7 присоединится его более компактный собрат с индексом N2.

Об этом в своем новостном телеграм-канале сообщил ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на представителей «поднебесного» автопроизводителя в России. Huanghai N2 должен привлечь покупателей не только характеристиками, но и более доступным ценником, чем в случае родственной «семерки». На сегодняшний день она оценивается минимум в 3 990 000 рублей.

Характеристики грядущей новинки не являются секретом, посвященная «двойке» страница уже давненько появилась на официальном русскоязычном сайте бренда. Длина кузова Huanghai N2 достигает 5560 мм при ширине 1925 мм и высоте 1860 мм. За движение отвечает 205-сильный наддувный двигатель, который подружили с 6-скоростной «механикой». К такому ансамблю прилагается подключаемый полный привод.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности адаптации пикапа Huanghai N7 для России.