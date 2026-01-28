В России открыли предзаказы на пассажирский минивэн Sollers SF1

Отечественный автопроизводитель Sollers открыл предварительные заказы на новый пассажирский минивэн SF1. Он оценивается минимум в 2,25 млн рублей.

Новинка подходит и для семейных поездок, и для коммерческих перевозок

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». Новинку приводит в движение бензиновая наддувная «четверка», выдающая 136 л.с. при объеме 1,5 л. Силовой агрегат спокойно переваривает 92-й бензин, в роли трансмиссии выступает 5-скоростная «механика».

В стартовом исполнении покупатели могут рассчитывать на светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, ABS и дисковые тормоза всех колес. Внутри должно порадовать наличие кондиционера, стеклоподъемников с электроприводом и зимнего пакета. Он обеспечивает обогрев переднего ряда сидений, руля, а также наружных зеркал и форсунок омывателя.

Семиместный интерьер выполнен по схеме 2+2+3. На втором ряду установлены раздельные кресла с продольной регулировкой.

