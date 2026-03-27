Названы самые популярные пикапы в России в начале 2026 года

На верхушке рейтинга оказался Mitsubishi L200

На 1 января текущего года в России состояло на учете 364,2 тыс. пикапов. Многие из них имели шильдик популярного японского бренда Mitsubishi. И хотя в нашей стране компания официально свернула бизнес несколько лет назад, в начале 2026-го ее «грузовички» занимали 19,8% парка в рамках своего сегмента.

Анатолий Белецкий

Статистикой в своем официальном канале в национальном мессенджере Max поделилось Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, вторая строчка принадлежит еще одному автостроителю из Японии, на сей раз речь идет о Toyota, на чью долю пришлось 16,6% от общего куска пирога. Тройку лидеров в марочном рейтинге замкнул российский УАЗ, отвоевав 14%.

Помимо упомянутых производителей, в первую пятерку еще сумели войти Great Wall и Nissan, им досталось 8,7% и 6% соответственно. Следом пристроились Volkswagen и Ssang Young, Ford и JAC, а заканчивается топ-10 на Dodge.

Аналитики отметили, что на первую десятку перечисленных марок приходится 86,5% парка пикапов в РФ.

Наиболее востребованной моделью сегмента признан Mitsubishi L200 с долей 19,7%, что вылилось в 71,9 тыс. штук. Ниже расположился Toyota Hilux — 14,2% и 51,6 тыс. машин, третьим благодаря 14% считается УАЗ с индексом 2363. Он же — «Бизон», разошедшийся тиражом 51,1 тыс. экземпляров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи новых пикапов упали на четверть. Бестселлером рынка остается JAC T9.

