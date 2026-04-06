Российские продажи новых автомобилей выросли на 27%

За прошлую неделю россияне поставили на учет более 31 тыс. новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с предыдущей семидневкой, продажи подросли на 8%, а в годовом выражении увеличились на 27%. Позитивная динамика наблюдалась и в других сегментах.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его наблюдениям, по сравнению с предыдущей неделей легкие коммерческие автомобили вышли в плюс на 21%. Абсолютный показатель вылился в 1,5 тыс. штук. В то же время сохраняется просадка на 22% по отношению к прошлому году.

Грузовики сумели закрепиться выше отметки в 1000 экземпляров, продажи снизились всего на процент за семь дней, но на 15% за год. А мототехнику население продолжает раскупать, как горячие пирожки. Наши соотечественники получили госномера для 2274 новых байков, что превосходит результат предыдущей недели на 32%, а прошлого года — почти на четверть.

Г-н Целиков обратил внимание, что 30 и 31 марта были датами, закрывающими квартал. В такие дни у дилеров, как правило, наблюдается максимальная выдача транспортных средств ради получения бонусов от производителей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал самые популярные автомобили в России в марте 2026 года.