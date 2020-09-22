Эксперты предложили водителям продавать данные об их автомобилях

В целом, люди стали лояльнее относиться к вопросу передачи данных, отмечает официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев. Правда, передавать информацию третьим лицам россияне готовы при условии, что сведения не будут содержать информацию об имени владельца транспортного средства.

Наиболее лояльными оказались представители молодого и среднего возраста. Их оказалось подавляющее большинство — 83% опрошенных. Среди согласившихся предоставлять свои данные 49% готовы это сделать в обмен на скидку на бензин, 27% за автомобильную страховку (остальные варинты гораздо менее популярны).

Как подчеркнули порталу «АвтоВзгляд» в НТИ «Автонет», сведения о российских водителях уже сегодня собираются автопроизводителями. Однако владельцы машин не получают за них никаких привилегий! Хотя теоретически это могло бы стать источником пассивных доходов.