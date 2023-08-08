Опубликованы первые фото седана нового китайского бренда Luxeed

Синергия столь крупных компаний неудивительна. Huawei активно интересуется автопромом и не ограничивается разработкой только «софта» — так, весной 2021 года в Шанхае азиаты представили свою первую модель SF5. А что касается Chery, то она целеустремленно идет в премиум-сегмент: раньше в ее портфеле была марка Exeed, а теперь появится еще и Luxeed.

Как передает портал Carnewschina, ее первым автомобилем станет седан под кодовым обозначением EH3. Его оснастят электрической силовой установкой, а по размерам он сопоставим с Tesla Model 3.

В основе новинки — платформа Е0Х концерна Chery, которую планируется использовать на всех будущих электрокарах производителя. В самых богатых версиях у Luxeed EH3 найдется по два электромотора, а тяговая батарея сможет обеспечивать запас хода в 700 км.

Официальную премьеру обещают провести в третьем квартале 2023 года. Скорее всего, это произойдет в августе на автосалоне в Чэнду. Не исключено, что «инновацию» со временем привезут и в Россию.