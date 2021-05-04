5 самых лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу

Фото: АвтоВзгляд
С наступлением майских праздников дачный сезон можно считать официально открытым. Вот только с непогодой, вызванной перманентными дождями, вероятно, не все доехали до своих фазенд. Согласны, не зря когда-то говорил сосед, что надо было брать внедорожник? Оценим самые бюджетные из них.

Похоже, волжане действительно верят в то, что с годами их продукция, словно вино, становится только лучше. Оттого, видимо, нестареющая и неунывающая «Нива» за полвека истории почти не изменилась. Разве что названием. Теперь, напомним, это не совсем «Нива», LADA Niva Legend. Впрочем, зачем что-либо менять, если для езды по буеракам ей и без того равных нет. Если, конечно, у соседа не УАЗ «Хантер» или осовремененный «Патриот».

Да, рамные поделки Ульяновского автозавода по-прежнему в тренде. Дешево и сердито! Зато едут боком там, где не проедут прямо. А в случае чего всегда можно обратиться к беленькой, кувалде и могучему русскому языку.

Фото: АвтоВзгляд

​Не менее «крутой» в плане проходимости является вазовская LADA Niva Travel, выросшая из вдруг нелепо канувшей в Лету Chevrolet Niva. Межосевой дифференциал, мультипликатор и короткие свесы помогают ей преодолевать «бездорогу» различной степени ужасности. Главное не переборщить со скоростью и резким поворотом руля.

А вот тем, кто побогаче можно присмотреться к франко-русскому Renault Duster. Несмотря на то, что это кроссовер, с проходимостью у него все более, чем прекрасно. Отличные геометрические параметры в коктейле с полным приводом умеют многое. Конечно, при условии годной прокладки между креслом и рулем.

автопродажи, авторынок, безопасность дорожного движения, автозаводы, внедорожник, бездорожье, кроссоверы, купить машину
4 мая 2021
753