5 самых лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу

Похоже, волжане действительно верят в то, что с годами их продукция, словно вино, становится только лучше. Оттого, видимо, нестареющая и неунывающая «Нива» за полвека истории почти не изменилась. Разве что названием. Теперь, напомним, это не совсем «Нива», LADA Niva Legend. Впрочем, зачем что-либо менять, если для езды по буеракам ей и без того равных нет. Если, конечно, у соседа не УАЗ «Хантер» или осовремененный «Патриот».

Да, рамные поделки Ульяновского автозавода по-прежнему в тренде. Дешево и сердито! Зато едут боком там, где не проедут прямо. А в случае чего всегда можно обратиться к беленькой, кувалде и могучему русскому языку.