LADA Granta попала в десятку самых популярных седанов в мире

Самая доступная модель российского бренда LADA оказалась одним из наиболее востребованных седанов на планете. Рейтинг четырехдверок составили эксперты из Италии. Они включили туда модели, длина которых не превышает 4,5 м. В итоге среди них числится и наша Granta.

При составлении топ-10 аналитики консалтинговой компании Focus2Move учли суммы глобальной реализации каждой модели. Были собраны данные за первые восемь месяцев текущего года.

На долю LADA Granta за указанный период пришлось 151 192 экземпляра. Это на 12,8% больше, чем с января по август в 2023-м. Такие результаты позволили российскому автомобилю достичь пятой строчки рейтинга. На четвертой разместился Nissan Sentra, прибавивший 36,8%. Его результат — 154 031 реализованных автомобиля. Третью и вторую позицию заняли Hyundai Elantra и Honda Civic. У них 200 945 и 307 286 машин соответственно, что в пересчете на проценты — минус 10 и плюс 6,1. Лидером стала Toyota Corolla, прибавившая 0,8%. Объем продаж «японца» — 711 658 экземпляров.

Согласно подсчетам экспертов, на шестом месте — Volkswagen Jetta (Sagitar), на седьмом — Audi A3. Восьмая строчка досталась Volkswagen Golf, девятая и десятая — у BYD Destroyer 05 и Maruti Baleno.

Ранее мы писали, что самые популярные автомобили на российской вторичке старше 15 лет. Самой продаваемой моделью за последний месяц лета в 2024 году у нас была LADA Priora.