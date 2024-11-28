Автоэксперт Матюнин: вторичный авторынок способен уничтожить рынок новых машин

Вторичный российский авторынок в прошлом месяце показал впечатляющий рост как по уровню продаж, так и по ценам на транспортные средства с пробегом. И ряд экспертов уже считает, что активная реализация б/у машин не только способна в обозримой перспективе догнать по этим показателям рынок новых авто, но даже «убить» его. Что, в итоге, оставит без каких-либо «колес» подавляющее число соотечественников. Почему, портал «АвтоВзгляд» выяснил у специалистов.

На российском вторичном рынке автомобилей, играющий сегодня все большую роль в жизни моторизованных соотечественников, не способных «поднять» сумасшедшие цены на новые авто, наметился очередной рост. В октябре в стране было куплено 605 000 подержанных легковушек, что на 14% выше сентябрьского показателя (почти 530 тыс. шт.) и на 24% больше результата октября 2023-го (489 тыс. шт.).

Продажи новых авто в октябре тоже заметно выросли, причем в относительном выражении даже более существенно: на 52,4% в сравнении с прошлогодним октябрем. Но если оценивать количественно, то «первичка» сильно уступила, и ее прирост оказался куда менее впечатляющим (со 112 тыс. до 171 тыс. шт.).

В целом за 10 месяцев на «вторичке» было приобретено почти 5 млн. легковых ТС — на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средневзвешенная цена подержанного ТС не старше 15 лет составила аж 2,03 млн. рублей! В чем причина такого развития событий и можно ли считать его не заслуживающим пристального внимания временным эпизодом?

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— Все гораздо серьезнее, считает вице-президент «Московской ассоциации предпринимателей» Олег Матюнин. — Сегодня российский авторынок не может похвастаться богатством выбора, особенно в сегменте новых низкобюджетных машин. — При этом низкобюджетной, по его мнению, можно было бы назвать легковушку по розничной цене до полумиллиона рублей. Но таких предложений на нашем рынке давно уже нет. А продавать с наценкой копии китайских авто под российским брендом — это вообще шаг не в ту сторону. Надо смотреть правде в глаза: рынка доступных новых машин у нас нет.

А стоимость импортных транспортных средств зависит от очень многих факторов, среди которых не только колебания курса валют и цены на комплектующие, но и многие другие обстоятельства, включая аппетиты дилеров, инфляцию и налоговую политику. И сейчас вся совокупность этих факторов складывается явно не в пользу российских покупателей. Поэтому поворот к «вторичке» — неизбежное кризисное явление, — делает вывод эксперт.

Но, может быть, это надуманный вывод? Этакие панические настроения, которые никак не скажутся на посещаемости дилерских центров? Ведь если смотреть на итоги 10 месяцев 2024-го, то рынок подержанных авто вырос не так уж сильно: меньше чем на 4%. Да и «первичка», вроде, тоже оживилась.

Однако заметим: «вторичка» в октябре не просто выросла, а резко выросла. Произошло это после первого числа, когда сильно повысились коэффициенты утильсбора, и стало ясно, что так же неизбежно его следующее повышение, намеченное уже на 1 января 2025-го. А эти индексации накладываются на общую инфляцию в стране и на сильное удорожание кредитов, вызванное поэтапным повышением в нынешнем году ключевой ставки ЦБ (которая, как мы знаем, достигла уже 21%).

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При этом политика регулятора в обозримой перспективе, то есть в ближайшие месяцы (а может быть — и в течение всего 2025-го), скорее всего, не изменится.

Даже если на горизонте одного года прекратится повышение ставки, не ясно пока, когда она начнет снижаться и какими темпами. Соответственно, результаты октября в данном случае — это, скорее всего, именно признак тенденции, а не некая «сиюминутная» аномалия. И причина ее проста — отсутствие новых машин по доступным ценам.

— И если ничего не изменится, то, я думаю, тенденция только усилится. Повышение спроса на подержанные автомобили приведет к дальнейшему развитию этого сегмента, он обретет новую жизнь, — прогнозирует Матюнин. — Более того: если «вторичка» по стоимости «догонит» прайсы на новые авто, то мы все дружно отправимся в метро и в автобусы, чем серьезно поможем восстановлению экологии нашей страны, — иронизирует Матюнин.

Впрочем, тут с экспертом можно и поспорить: учитывая реалии насыщенного дорожного движения в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и в других мегаполисах России, подземка становится неплохим способом добраться утром до работы и вернуться обратно вечером. Особенно — если путь от станции метро до места работы и до станции от подъезда не очень долгий.

Фото globallookpress.com

Но как добраться на метрополитене или автобусе, например, до лесной опушки в отдаленном уголке Подмосковья, до предгорий Урала или Крымского моста, история умалчивает. Да и как быть жителям тех российских городов, где нет метро, а дождаться прилета метеорита порой проще, чем автобуса?

Понятно, что подавляющее большинство россиян без наличия хотя бы одной легковушки на отдельно взятое домохозяйство оказываются, словно без рук (или без ног, как больше нравится). И в отсутствие доступных вариантов покупки новой машины единственный выход для миллионов российских граждан — именно подержанное авто. Вопрос лишь в том, какими темпами продолжит расти «вторичка» дальше и не «убьет» ли она окончательно первичный авторынок уже в следующем году.