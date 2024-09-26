Услуги автосервисов и запчасти подорожали в России на 15-30%

В России с января по август прибавили в цене услуги сервисов и автотовары. Последние, по сравнению с таким же прошлогодним периодом, стали дороже на 30%. Средний чек вырос до 6013 рублей.

Средний чек посещения СТО подрос с начала года до более чем на 3500 рублей

Оборот по автотоварам увеличился на 38% год к году, рост по числу продаж — 8%. В онлайне цифры для покупателей более приятные, средний чек при покупке через интернет составил 5638 руб., прибавив 4%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

За первые восемь месяцев текущего средний чек на услуги автосервисов дорос до 3599 руб. Это на 15% больше, чем за аналогичный промежуток в 2023-м. В текущем году количество сделок увеличилось на 14%, рост оборота — 28% год к году.

Наибольшим спросом у наших автомобилистов пользовались запчасти и аксессуары, автохимия и масла, оборудование и дополнительные приспособления. Выбирая услуги, россияне чаще всего платили за кузовной и косметический ремонт, техническое обслуживание машины, автомойку и шиномонтаж.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России стало остро не хватать запчастей для ремонта иномарок. Это связано с ростом продаж автомобилей с пробегом.