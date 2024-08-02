Какую машину с пробегом сегодня можно выгоднее всего продать

Самые выгодные предложения в России по «трейд-ин» сегодня касаются автомобилей, «пробежавших» по дорогам не более 150 тыс. км. Впрочем, это далеко не единственное требование. Но насколько реально получить ощутимую выгоду при сдаче машины дилеру, разобрался портал «АвтоВзгляд».

В сети можно найти массу запросов от автовладельцев на тему «срочно продать до 150 или ездить дальше». И сопоставимую массу советов на эту тему. Неудивительно, что сервис «Авто.ру» предложил свой анализ рынка автомобилей, которые дилеры считают привлекательными для выкупа по «трейд-ин» в России. Специалисты компании сделали вывод, что к машинам этой категории следует отнести те, чей пробег насчитывает не более 150 тыс. км, возраст — не превышает 7 лет. Также должно быть не более одного ДТП и не более 1 расчета стоимости ремонта с суммой до 500 тысяч рублей. Количество владельцев в ПТС при этом не может превышать трех.

Доля таких «стальных коней» на российском рынке сравнительно невелика — около 15%. Наибольшее количество тех, что отвечают заявленным критериям, выставлена на продажу в Москве, Самарской области и Татарстане.

Но насколько выгодно хозяину такого авто сдавать его в «трейд-ин» дилеру — то есть идти на сделку, которая, как заверяют некоторые эксперты, по умолчанию не сулит выгод обладателю машины с солидным пробегом?

Фото: globallookpress.com

Ситуация на вторичном рынке в России за последние годы изменилась, замечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Выросли сроки эксплуатации машин, как следствие — увеличились и средний пробег, и среднее количество владельцев в ПТС. Следовательно изменилась и ситуация в trade-in. Несколько лет назад, например, условным предельным пробегом, превышение которого считалось нежелательным при намерении избавиться от машины, считался «порог» в 120 тыс. км.

Эксперт отмечает, что в «трейд-ин» обычно сдают своих «коней» те хозяева, что не желают тратить время и нервы на их самостоятельную продажу. Есть целая категория владельцев, которые никогда не поступают иначе. Кроме того, иногда собственникам удается скрыть дефекты своего авто, получив, следовательно, более высокую оценку, чем могли бы. Хотя такое случается нечасто, признает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото: globallookpress.com

Впрочем, ради продажи нового автомобиля и дилеры иногда готовы идти на серьезные уступки, заверяет эксперт. Сегодня, по его замечанию, в trade-in порой берут такие машины, которые еще несколько лет назад не имели ни малейших шансов. Делается это с одной целью — стимулировать владельца на новую покупку.

А есть категория автомобилей, для которых вопрос пробега гораздо более чувствителен, чем для всех остальных, замечает Хайцеэр. Это машины с роботизированной трансмиссией, различными вариаторами. Их владельцы вынуждены задумываться о дальнейшей судьбе своего средства передвижения раньше, если не хотят заниматься дорогостоящими заменами специфических компонентов.

И еще. Часто случается так, что владелец, который вынужден сдать в «трейд-ин» авто на условиях, которые ему представляются невыгодными, оказывается в этой ситуации только потому, что когда-то, приобретая «стального коня», он руководствовался модой, а не холодным расчетом. Однако при выборе автомобиля следует все тщательно просчитывать и старательно оценивать все перспективные варианты на рынке, подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».