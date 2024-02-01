В России начали выпускать запчасти для подержанных Hyundai Solaris и Kia Rio

Скопинский автоагрегатный завод «СААЗ Комплект» освоил выпуск деталей для моделей Hyundai Solaris и Kia Rio прежнего поколения, которые до сих имеют высокий спрос на российском вторичном рынке. Детали уже поступили в продажу, а скоро должны появиться и в дилерских сетях.

Как сообщает портал Quto, завод в Рязанской области запустил производство амортизаторов для передней и задней подвески, которые подходят для автомобилей Hyundai Solaris I 2010-2017 годов выпуска и Kia Rio III 2011-2017 годов выпуска. В «СААЗ Комплект» отмечают, что при разработке деталей подвески учитывались требования автопроизводителя, а характеристики стоек проверены в ходе разнообразных испытаний. При этом инженерам предприятия удалось подобрать оптимальный баланс между комфортом и управляемостью. Амортизатор задней подвески укомплектован запрессованными сайлентблоками.

Наличие резинометаллических шарниров позволит конечному пользователю выполнить замену изношенных деталей максимально быстро, а главное — не искать отдельные сайлентблоки, которые могут оказаться некачественными. Напомним, что обе модели выпускались на заводе в Санкт-Петербурге, который 9 января 2024 года возобновил работу после простоя.