И такое бывает: даже Volkswagen позволял себе неудачные машины с малым ресурсом

Многие россияне даже в восточных, исконно «праворульных» регионах, считают немецкие авто лучшими и по сей день. Германское происхождение априори ставит машину на высокую ступень эволюции и наделяет впечатляющей ценой на рынке. Однако есть и такие «немцы», покупать которые не стоит, даже если продавец жестко демпингует. В частности, эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», на какие модели Volkswagen заглядываться не стоит ни при каких условиях.

Немецкий автомобиль в России — вершина эволюции и социальной лестницы. Сколь бы ни старались китайцы, сколь бы не оснащали и не доукомплектовывали свои изделия, любой «немец» их играючи переплюнет: одним значком на решетке, одним водительским местом, одним чувством руля — как эмоционально-тактильным, так и техническим, с точки зрения управляемости.

И не поспоришь ведь: подвеску настраивать — это вам не экраны распихивать по центральной консоли, тут думать надо. Однако, есть у машин родом из ФРГ и еще одна очень важная, для нашего «восточного партнера» пока недостижимая, черта: ресурс не столько велик, сколько до болта просчитан. Проще говоря, каждому автовладельцу загодя известно: что и когда придет в негодность и потребует замены. Случайности, конечно, случаются, но именно в рамках случайности, читай — редкости своего появления.

И если сердца богатеев поделили между собой Mercedes, BMW и Audi, то простой народ искренне влюбился в Volkswagen: начиная с Passat B3, который и по сей день легко встретить на дороге, и заканчивая «последним прости» в лице Polo Sedan. «Фольцы» — надежны и неприхотливы, ремонтопригодны и оттого на Руси крайне популярны: взял и ездишь без задней мысли, а коли что — так на разборке по сходной цене всегда найдется исправное, что толковый и опытный механик без лишних проволочек воткнет на нужное место «за шапку сухарей».

Фото netcarshow.com

И при этом — управляемость, устройство и комфорт, корни которого уходят далеко в премиальный сегмент. Однако, всех «Фольцев» под одну гребенку, как оказалось, ровнять нельзя: как проруха у старухи, так и у немцев бывали, мягко говоря, промахи.

Так, Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com, не рекомендует рассматривать покупку Volkswagen Phaeton:

— Несмотря на статусность и комфорт, Phaeton имеет множество недостатков, которые делают его невыгодным выбором. Во-первых, эта модель известна своими проблемами с электроникой: частые сбои в работе систем могут потребовать дорогостоящего ремонта. Например, замена блока управления обойдется в 50-70 тысяч рублей.

Стоимость тормозных дисков может достигать 20-30 тысяч рублей за комплект, а компоненты подвески — еще дороже. Низкая ликвидность Phaeton на вторичном рынке также является серьезным фактором: продать такой автомобиль довольно сложно, особенно если он имеет проблемы с состоянием, — говорит специалист.

Одна «тележка» и массовая взаимозаменяемость запчастей с Bentley Continental GT, в тандеме с редкостью самой машины, сделали «Фаэтон» феноменально дорогим в содержании и обслуживании. Самая популярная история — конечно, про стеклоподъемники, которые и в лучшие-то годы отдавали на разборке за 500 долларов.

Фото netcarshow.com

А вот Павел Филимонов, начальник автоколонны транспортной компании «Семья», назвал самым непривлекательным с точки зрения покупки на вторичном рынке, как ни странно, не дорогущий «Фаэтон», а очень даже распространенный, а уж по сегодняшним реалиям и вовсе народный Passat в кузове B6, который выпускался с 2005 по 2010 годы.

Среди причин для отказа от его приобретения, по словам нашего эксперта, слабая трансмиссия DSG (модели DQ250), требующая частой замены сцепления (50 тысяч рублей) и мехатроника (70-100 тысяч), а также дизельный двигатель 2.0 TDI, славящийся трещинами в головке блока цилиндров. Плюс проблемы с цепями на бензиновых моторах TSI.

Вообще же многие моторы VW «любят масло», о чем портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно, так что в «черный» список «немцев» можно добавить и Golf 7, и Tiguan, чьи турбомоторы оказались к российской эксплуатации откровенно не готовы, да и ряд других моделей.

Значит ли это, что от вышеперечисленного стоит отказываться на самой ранней стадии, еще при отсмотре объявлений? Конечно, нет, но вот диагностику при выборе следует сделать обязательно, причем самую подробную и профессиональную. Здесь экономия не уместна.