Камеры «выписали» российским водителям 214 млн штрафов на рекордную сумму

Общая сумма взысканий составила 206 млрд рублей

В прошлом году с помощью дорожных камер гаишники вынесли более 214 млн постановлений о штрафах автомобилистам за несоблюдение ПДД. В итоге набежала рекордная сумма в размере 206 млрд рублей. Она выросла в 1,5 раза по сравнению с показателями двухлетней давности.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на официальную статистику, опубликованную представителями Госавтоинспекции. При этом уточняется, что к концу 2025-го автовладельцы успели оплатить только три четверти от вышеупомянутой суммы, то есть казна получила меньше положенного, что вылилось в 153 млрд рублей.

Напомним, два года назад речь шла о штрафах на 149 млрд рублей, из которых автомобилисты оплатили лишь 85 млрд. Однако протоколов при помощи комплексов фото- и видеофиксации инспекторы оформили больше — 237 млн штук.

В свою очередь, статистика 2024-го говорит о 220,9 млн поставоновлений при сумме наказаний рублем около 112,9 млрд, но государству поступило только 76,5 млрд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Госдуме предложили штрафовать водителей за курение в машине.

