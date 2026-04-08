В начале года российские автомобилисты стали реже попадать в аварии

За первые два месяца текущего года в России на 8,2% снизилось число дорожных аварий с пострадавшими, если проводить параллель с 2025-м. Стало меньше «пьяных» ДТП и происшествий с детьми.

Такими цифрами в своем канале в национальном мессенджере Max поделилось МВД. По словам представителей ведомства, за обозначенный период зафиксировано на 13,2% меньше летальных исходов, чем в 2025-м. Статистика по раненым в годовом выражении оказалась позитивнее на 6,3%.

В то же время на дорогах страны произошло меньше происшествий, виновниками которых признали автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. Смертность в таких инцидентах упала на ощутимые 63%, а также на 43,8% сократилось количество пострадавших.

Согласно общим итогам января и февраля, на территории России зарегистрировали на 3,1% меньше ДТП с участием несовершеннолетних. Погибло на 11,3% меньше детей, показатели по их ранениям опустились на 1,4%.

