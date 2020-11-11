Эвакуаторы идут в московские дворы

Самыми благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. В целях безопасности граждан, по мнению Окружной комиссии, в состав которой входят префектура, управа, ГИБДД, ЦОДД, дворы должны быть стандартизированы в рамках новых проектов организации дорожного движения.
На это из бюджета Бутырского района предлагается выделить 892 000 рублей. Зачем это нужно? Это вчера и пытались выяснить местные депутаты на заседании муниципального совета.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» депутат Алексей Лавров, стандартизация дворов даст законные основания для штрафов и эвакуации автомобилей, именно такое пояснение он получил от главы управы Бутырского района по поводу обращения Окружной комиссии. Однако поскольку проект будет завизирован ЦОДД, то, по мнению депутата, приход со своими проектами сотрудников Центра организации дорожного движения во дворы прямо противоречит ряду нормативно-правовых актов, в том числе — уставу самого ГКУ ЦОДД, где черным по белому написано, что сфера деятельности организации не распространяется на дворовые территории.
Заместитель главы управы Бутырского района уже подготовила ответ по одному из одиннадцати указанных адресов, в котором напомнила сотрудникам транспортного ведомства, что оснащение дворовых территорий техническими средствами организации дорожного движения не регламентировано национальными стандартами Российской Федерации в области безопасности и организации дорожного движения. Общим решением муниципального совета вопрос об организации движения во дворах Бутырского района с повестки заседания был снят и вынесен на отдельное заседание транспортной комиссии.
— Мы обязательно пообщаемся с нашими жителями и постараемся выяснить их пожелания. Пока я не вижу никаких оснований для того, чтобы пускать ЦОДД в наши дворы, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» депутат Алексей Лавров.
Большинство обращений людей касается лежачих полицейских и только. А Окружная комиссия после благоустройства хочет еще нанести разметку по ГОСТу, установить знаки. То, что за этим последует сокращение парковочных мест, а вслед за этим во дворы зачастят парконы, эвакуаторы и помощники Москвы — нет никаких сомнений. Все это явно ухудшит транспортную ситуацию в районе, чего мы намерены не допустить и будем всеми доступными способами защищать интересы наших жителей, — заключил Лавров.