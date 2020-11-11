Эвакуаторы идут в московские дворы

Самыми благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. В целях безопасности граждан, по мнению Окружной комиссии, в состав которой входят префектура, управа, ГИБДД, ЦОДД, дворы должны быть стандартизированы в рамках новых проектов организации дорожного движения.

На это из бюджета Бутырского района предлагается выделить 892 000 рублей. Зачем это нужно? Это вчера и пытались выяснить местные депутаты на заседании муниципального совета.