Россияне оказались довольны ценами на ОСАГО в 2020 году

Большинство участников опроса (66%) уверены, что стоимость их следующего полиса уменьшится, хотя сейчас цена «автогражданки» соответствует ожиданиям 70% респондентов. Но если обязательная страховка подорожает, страхователи будут изучать цены полисов на специализированных сайтах (41%) или даже менять страховую компанию (37%).

Интересно, что респонденты (77%) позитивно оценивают перспективы дальнейшей индивидуализации ОСАГО.

И продолжая тему. «Европротокол» при оформлении ДТП в рамках ОСАГО, как показывает практика, штука удобная далеко не во всех случаях. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о коварных нюансах этого документа.