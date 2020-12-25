Россияне оказались довольны ценами на ОСАГО в 2020 году

Фото: sickchirpse.com.
Как показал опрос, итоги которого публикет информационный проект «ОСАГО: общественная экспертиза», большинство автомобилистов (59%) позитивно относятся к реформе ОСАГО. Более того, 46% опрошенных устраивают абсолютно все нововведения.

Большинство участников опроса (66%) уверены, что стоимость их следующего полиса уменьшится, хотя сейчас цена «автогражданки» соответствует ожиданиям 70% респондентов. Но если обязательная страховка подорожает, страхователи будут изучать цены полисов на специализированных сайтах (41%) или даже менять страховую компанию (37%).

Интересно, что респонденты (77%) позитивно оценивают перспективы дальнейшей индивидуализации ОСАГО.

И продолжая тему. «Европротокол» при оформлении ДТП в рамках ОСАГО, как показывает практика, штука удобная далеко не во всех случаях. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о коварных нюансах этого документа.

страхование, ОСАГО, полис страхования
25 декабря 2020
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