В каршеринге неожиданно появились огромные самосвалы

Услугу аренды самосвалов запустило ПАО «КАМАЗ». Шеринг грузовика включает почти те же опции, что и легковушки, но за одним важным исключением: большегруз придется заправлять дизтопливом за свой счет. Авторы проекта уверены, что новая схема понравится перевозчикам даже больше, чем лизинг или классическая аренда.

Сейчас сервис работает только внутри Татарстана, но уже скоро многотонные машины станут доступны в Москве, а затем — в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Правда, сколько стоят сутки аренды камазовского четырехосника, не сообщается.

Хочется верить, что арендаторы КАМАЗов будут более ответственными, чем те, кто берет легковые авто… Ведь очень многие водители на каршеринговых машинах отчаянно нарушат ПДД, что становится причиной аварий.

Что касается самой марки КАМАЗ, запустившей грузовой шеринг, то сейчас завод Набережных Челнов живет активной жизнью. В 2021 году марка выпустит капотный грузовик, а также супертягач High-Tech, который бросит вызов современным иномаркам.