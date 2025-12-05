2095

В Госдуме призвали лишать «прав» за незаконные знаки «Инвалид» на автомобиле

Некоторые водители используют наклейки ради места на парковке

В нижней палате отечественного парламента предложили ужесточить наказание для автомобилистов, которые незаконно устанавливают на свои машины знак «Инвалид». Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В Госдуме призвали лишать «прав» за незаконные знаки «Инвалид» на автомобиле

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который, кстати, и является автором инициативы. По его словам, россияне с реальной инвалидностью, а также занимающиеся их перевозкой родственники не должны тратить лишнее время на поиск свободного места на стоянках у социальных объектов. Тем более такого не должно происходить в тех случаях, когда спецместа заняты автомобилями самозванцев.

Если действующие санкции для подобных мошенников не приносят должного эффекта, значит нужно принимать более жесткие меры, подчеркнул г-н Нилов. Согласно новоиспеченному профильному законопроекту, в КоАП следует ввести пункт об усилении административной ответственности за повторное незаконное использование знака «Инвалид». В качестве крайней меры в документе прописано лишение водительских удостоверений на срок до трех месяцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что столичные мошенники сдавали парковочные места для инвалидов здоровым водителям.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует