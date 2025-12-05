В Госдуме призвали лишать «прав» за незаконные знаки «Инвалид» на автомобиле

В нижней палате отечественного парламента предложили ужесточить наказание для автомобилистов, которые незаконно устанавливают на свои машины знак «Инвалид». Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который, кстати, и является автором инициативы. По его словам, россияне с реальной инвалидностью, а также занимающиеся их перевозкой родственники не должны тратить лишнее время на поиск свободного места на стоянках у социальных объектов. Тем более такого не должно происходить в тех случаях, когда спецместа заняты автомобилями самозванцев.

Если действующие санкции для подобных мошенников не приносят должного эффекта, значит нужно принимать более жесткие меры, подчеркнул г-н Нилов. Согласно новоиспеченному профильному законопроекту, в КоАП следует ввести пункт об усилении административной ответственности за повторное незаконное использование знака «Инвалид». В качестве крайней меры в документе прописано лишение водительских удостоверений на срок до трех месяцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что столичные мошенники сдавали парковочные места для инвалидов здоровым водителям.