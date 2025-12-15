Гирлянды беды: почему не стоит украшать свою машину новогодней иллюминацией

В преддверии Нового года желание создать праздничное настроение становится массовым. Традиционно украшают дома, покупают подарки, наряжают елки — и все чаще переносят атмосферу праздника на дороги, где уже сейчас можно встретить автомобили, обвитые гирляндами, с мерцающими огоньками и праздничным декором. Многие водители улыбаются, встречая такие машины, но стоит ли подобным образом выражать новогоднее настроение? Эксперты, опрошенные порталом «АвтоВзгляд», категоричны — не стоит. Ведь это не только аварийно-опасно, но и весьма накладно для семейного бюджета. И вот — почему...

Прямого запрета на использование гирлянд на автомобиле в российском законодательстве действительно нет. Но отсутствие прописанного ограничения не означает абсолютной свободы. ПДД требуют, чтобы ничто не мешало водителю контролировать дорожную обстановку. Любые украшения, которые ухудшают обзор через лобовое или боковые стекла, создают лишние блики или отвлекают внимание, могут создать риск ДТП.

Наибольшие вопросы у инспекторов вызывают украшения, связанные со светом. Любые изменения штатных световых приборов в большинстве случаев трактуются как вмешательство в конструкцию автомобиля, что подпадает под действие статьи 12.5.1 КоАП РФ. И хотя санкции за это нарушение невелики — до 2000 руб., но до устранения неисправности машину могут забрать на штрафстоянку, а водителя отстранить от управления транспортным средством. Так себе перспективка на праздники.

Но особенно внимательно Госавтоинспекция относится к цветовой гамме. Использование синего света, а также красных огней спереди или белых на задней части автомобиля рассматривается как имитация спецсигнала. Подобное нарушение может привести уже не к штрафу, а к лишению прав на срок до двух лет.

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

К тому же нельзя забывать, что зимний рост аварийности на российских дорогах остается устойчивой тенденцией, и перечень основных причин ДТП практически не меняется из года в год.

Превышение скорости, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на встречную полосу и элементарная невнимательность формируют основной массив происшествий. На этом фоне любые дополнительные отвлекающие факторы, включая популярные в декабре новогодние гирлянды на автомобилях, становятся нежелательным осложнением дорожной обстановки.

— Тяжесть последствий в дорожно-транспортных происшествиях по-прежнему остается высокой. В период с января по конец ноября в Подмосковье в дорожных авариях погибли 650 человек, что на 9% больше показателя прошлого года, хотя травмы различной степени тяжести получили 610 человек — на 11% меньше, чем в прошлом году.

Поэтому мы призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге, особенно в зимние месяцы года, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.