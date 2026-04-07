В России хотят в 5 раз увеличить штраф за шумные автомобили

В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафа за управление слишком шумными автомобилями. По мнению инициаторов, размер наказания необходимо довести до 2,5 тыс. рублей вместо нынешних пяти сотен.

Соответствующий документ разместили на официальном сайте нижней палаты парламента. Аналогичный новый штраф предусмотрен при вождении транспортного средства с неисправностями, предусмотрены корректировки в ст. 8.23 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Дело в том, что часть автомобилистов на сегодняшний день умышленно использует неисправные или специально доработанные системы выпуска отработанных газов двигателей. Согласно пояснительной записке, проблема повышенного уровня, создаваемого автомобилями и мотоциклами, считается одной из самых актуальных в городах.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие даст возможность пресечь нарушения покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств. Инициатива призвана сделать жизнь горожан комфортнее, снизив уровень шумового загрязнения окружающей среды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве с 2027 года планируют использовать шумомеры.