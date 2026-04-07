В России хотят в 5 раз увеличить штраф за шумные автомобили

Соответствующий документ разместили на официальном сайте нижней палаты парламента. Аналогичный новый штраф предусмотрен при вождении транспортного средства с неисправностями, предусмотрены корректировки в ст. 8.23 и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.
Дело в том, что часть автомобилистов на сегодняшний день умышленно использует неисправные или специально доработанные системы выпуска отработанных газов двигателей. Согласно пояснительной записке, проблема повышенного уровня, создаваемого автомобилями и мотоциклами, считается одной из самых актуальных в городах.
Авторы законопроекта уверены, что его принятие даст возможность пресечь нарушения покоя граждан и тишины с использованием транспортных средств. Инициатива призвана сделать жизнь горожан комфортнее, снизив уровень шумового загрязнения окружающей среды.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Москве с 2027 года планируют использовать шумомеры.