Пьяный водитель обматерил и избил инспектора ДПС на глазах у прохожих

В Нариманове задержали водителя, который при оформлении ДТП повел себя крайне агрессивно. Сначала мужчина на автомобиле протаранил дорожное ограждение и скрылся с места аварии. Позже его остановили сотрудники ДПС. Во время составления протокола нарушитель ударил инспектора рукой по лицу, а затем публично оскорбил его нецензурной бранью в присутствии прохожих.

По версии следствия, которую цитирует канал «Инфоштаб Астраханьпост», инцидент произошёл 24 марта. Нетрезвый водитель, скрывшийся с места первого ДТП, был задержан патрулём. Но вместо того чтобы успокоиться, мужчина решил добавить к своим нарушениям ещё и нападение на представителя власти.

Икрянинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело. Теперь жителю Астраханской области грозит ответственность за применение насилия и оскорбление полицейского. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

