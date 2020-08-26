Российские камеры по-прежнему не будут «штрафовать» авто с иностранными номерами

Предполагалось, что при выявлении неоплаченных штрафов водителю будет предложено оплатить их на месте при помощи терминалов. Как, к примеру, в братской Белоруссии. В случае отказа автомобиль отправится на спецстоянку. Но на выходе вышел пшик… Минфин выступил против увеличения штата сотрудников, а Минтранс отказался размещать посты с камерами, терминалами и стоянкой на границах.

- Вопрос оборудования стоянок и терминалов для оплаты штрафов потерял свою актуальность, поскольку в рамках действующей информационной системы МВД уже есть возможность получения необходимой информации об иностранном перевозчике, информирования его об имеющихся штрафах и возможности их оплаты, — цитирует «Коммерсант» пресс-службу Минтранса.

Также из документа исчез пункт об автоматическом обмене информацией для вынесения штрафов между базами данных МВД и ФТС. Вместо этого предложено получать информацию… из страхового полиса «Зеленая карта». Но сами страховщики отмечают, что полис не может быть использован для вынесения «писем счастья».

Так что план, который должен был обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей с иностранными номерами, провалился. И хотя сотрудники ГИБДД стали активнее останавливать и проверять иностранцев, та самая неотвратимость, о которой говорил Президент, видимо, не будет достигнута.