LADA Granta официально лишилась «автомата»

Самая бюджетная модель Волжского автозавода LADA Granta теперь доступна покупателям только с 5-ступенчатой «механикой». На официальном сайте бренда у двухпедальных версий «Гранты» появились пометки о том, что их больше не выпускают. И это логично: японских «автоматов» Jatco у АВТОВАЗа оставалось около 5 тыс. Новых поставок не было из-за антироссийских санкций.

Рекомендуемые розничные цены на LADA Granta с «автоматом» и 98-сильным мотором объемом 1,6 л еще не исчезли. Например, седаны в исполнении Comfort'24 Plus обойдутся в 1 298 000 рублей. За лифтбэк в комплектации #CLUB'24 просят 1 349 000 рублей. У дилеров осталось еще несколько десятков двухпедальных машин, сообщает Motor.ru.

«Гранту», оснащенную «автоматом» Jatco, после перерыва начали продавать в середине весны 2024-го. Поначалу спрос ощутимо превышал предложение. Возможно, LADA Granta получит китайский вариатор. Но, если такие машины и начнут сходить с конвейера, то не раньше 2026 года. Причем это будет не такая трансмиссия, как у «Весты».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta, Vesta и Kia Rio лидируют по продажам в РФ. Подведены итоги за первые три квартала 2024 года.