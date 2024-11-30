АВТОВАЗ «повторяется», Haval интригует, а Госдума повышает штрафы ГИБДД: итоги недели

Последняя ноябрьская неделя выдалась очень насыщенной! Haval подтвердил, что кроссовер M6 будут выпускать в Калуге, Jetour открыл продажи полноприводного Dashing, Soueast объявил российские цены моделей S07 и S09, Dongfeng обновил DFSK ix7, Geely сертифицировала в нашей стране Galaxy EX5, а Госдума одобрила увеличение штрафа за езду без ОСАГО. И это далеко не всё, но давайте по порядку.

А начнём как всегда с АВТОВАЗа — тольяттинский автогигант в ходе дилерской конференции раскрыл свои амбициозные планы на 2025 год. Так, одной из первых новинок LADA станет Niva в исполнении Sport, летом волжане презентуют публике пока безымянный кроссовер на базе «Весты», но ключевым проектом 2025-го будет все-таки Iskra, которая встанет на конвейер весной. Планируется, как сказали представители компании, и обновление существующих моделей.

Перемещаемся из Тольятти в Калугу — на завод «Автомобильные технологии», который прежде назывался «ПСМА Рус» и выпускал «Пежо», «Ситроены» и «Митсубиши». Представители Haval официально подтвердили, что совсем скоро предприятие наладит производство кроссовера M6, но никаких подробностей при этом не раскрыли. Неизвестно, когда машины калужской сборки поступят в продажу и сколько они будут стоить.

Тем временем Jetour выкатил на отечественный рынок долгожданный Dashing с полным приводом, Dongfeng — слегка обновленный DFSK ix7. А Soueast объявил российские цены двух моделей из трех анонсированных — речь о кроссоверах S07 и S09. Первый представляет собой видоизмененный Jetour X70 Plus, за него попросили от 3,1 млн рублей без учета возможных скидок. Второй — перелицованный Jetour X90 Plus, его стартовый прайс уже 3,6 млн.

А в продолжение китайской темы — еще несколько новостей о «поднебесных» автоновинках. Марка Zotye, покинувшая Россию ровно четыре года назад, решила вернуться с кроссовером T300. Geely получила ОТТС на электрический Galaxy EX5— предполагается, что он выйдет на наш рынок во второй половине 2025-го. А Rox Motor, который изначально планировал дебютировать в РФ с гибридным внедорожником 01 в ноябре, отложил запуск на более поздний срок.

Ну и хватит о «железках» — поговорим немного о социалке. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает максимальный штраф за езду без полиса ОСАГО. Сейчас это 800 рублей — или 400, если со скидкой за своевременную оплату. Те же 800 целковых и останутся, но только на первый раз. А вот за повторное нарушение в течение года будут штрафовать уже на 3-5 тысяч рублей. Сейчас такого состава в Кодексе нет в принципе.

А вот Минпромторгу предстоит изучить другой документ — который направил в ведомство Национальный автомобильный союз (НАС). Эта организация просит переквалифицировать уазовскую «Буханку» из полноценного автомобиля в самоходное транспортное средство и, соответственно, запретить ей выезжать на дороги общего пользования. Ульяновский автозавод ситуацию с «СГР» уже прокомментировал...

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