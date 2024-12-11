Производственная площадка для LADA Iskra готова на 95%

Мы побывали на АВТОВАЗе и проверили, насколько Тольяттинский автогигант подготовился к выпуску новинки LADA Iskra. Как оказалось, на сегодняшний день автоматизация занимает четверть производственного процесса. В следующем году ее планируют довести до 40%, в 2026-м году — до 60%. Пока завод занимается тестовой сборкой, в серию «Искра» пойдет в первой половине 2025 года.

Порталу «АвтоВзгляд» удалось узнать, что начало продаж LADA Iskra стартует ближе к лету 2025 года. Отметим, что сварочная линия новинки является отдельным производством. Ее будут красить и собирать в одном потоке с родственной LADA Granta. Некоторые операции пока делают ручными клещами, со временем в процессе задействуют роботов.

Сейчас с конвейера сходит по несколько «Искр» в день — это седаны и универсалы. Доля первых от общего объема выпуска составит 50%, еще по 25% придется на «однообъемник» и его вседорожную версию с приставкой Cross. А вообще главный кондуктор рассчитан на выпуск до шести разных типов кузова.

Штамповать кузова LADA Iskra будут из отечественного металла. Оцинковку пройдут 70% деталей. Это коснется всех наружных панелей, за исключением крыши. За час в Тольятти планируют делать три десятка «Искр», 11 тыс. — месячная норма и 120 тыс. — годовая.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Iskra SW Cross впервые «засветилась» в Сети без камуфляжа.