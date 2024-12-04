Всесезонность, автономность, проходимость: вездеходные сенсации уходящего сезона

Под занавес нынешнего осеннего сезона на территории столичного «Экспоцентра» на Красной Пресне прошли сразу две масштабных автотехнических выставки: «Вездеходер-2024» и «Поехали-2024». Корреспондент портала «АвтоВзгляд», посетивший оба мероприятия, делится о них своими впечатлениями.

Поскольку выставки «Вездеходер» и «Поехали», ежегодно проводимые на Красной Пресне, напрямую связаны с транспортной тематикой, они всегда привлекают к себе многочисленных поклонников экстремального туризма, а также любителей активного отдыха на природе. Тем более, что зачастую здесь проходят дебютные показы новинок колесной, гусеничной и водной мото- и автотехники. Нынешний сезон не стал исключением, что в очередной раз подтвердили и экспозиции обеих выставок.

С КОМФОРТОМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Наиболее представительными оказались свежие разработки в сегменте колесных вездеходов, где уже давно лидируют «бигфуты» — разномастные внедорожные транспортеры на крупноразмерных шинах-пневматиках.

Из них особый интерес публики вызвала модель «Тактик-2», созданная инженерами из Пскова. Сами разработчики позиционируют свое детище как вездеход нового поколения, относящийся к классу XTV — Extreme Terrain Vehicle. Это можно обозначить как вездеход экстремальной проходимости, обеспечивающий высокий уровень комфорта, в том числе и на бездорожье.

Немалый интерес посетителей вызвал и вездеход «Тундра Турист» из Тюмени. Этот вседорожный транспортер, оснащенный японским мотором и автоматической трансмиссией, легко тащит по пересеченной местности до 1300 кг поклажи либо компанию из семи человек вместе с полным походным снаряжением.

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На выставке дебютировал уникальный в своем роде внедорожный квадроцикл Venom LS Cobra. Новинка обладает сверхбольшим (более 50 см) ходом подвески и, как следствие, улучшенными вездеходными качествами.

Причем для этой модели разработчики изготовили бензобак собственного производства с особыми перегородками, обеспечивающими стабильную подачу топлива к бензонасосу на предельно крутых спусках или подъемах.

Большой интерес специалистов вызвала и очередная модификация транспортера «Калужанин». Мы уже не раз рассказывали о моделях этой серии, способных самостоятельно перемещаться по заданному маршруту. В этом году фирма-разработчик представила полностью электрическую роботизированную платформу, которая также может двигаться по бездорожью в беспилотном режиме, удерживая на себе полезный груз массой в 1000 кг.

ПО ЗЕМЛЕ КАК ПО ВОДЕ

Любопытно, но факт: в последние годы в сегменте вседорожников все чаще появляется высокотехнологичная водная техника. Речь, прежде всего, идет о специальных аэролодках, выпускаемых в России. Подобные амфибии, как выяснилось, пользуются неплохим спросом, особенно, если это судна на воздушной подушке или, скажем, так называемые гибридные аэролодки с поддувом воздуха. Одна из модификаций таких амфибий под названием «Роза ветров» демонстрировалась на выставке.

Фото портала АвтоВзгляд.

Данный вид водного транспорта заметно отличается от обычных лодок с воздушно-винтовыми движителями своей всесезонностью, автономностью и проходимостью. В частности, наличие воздушной подушки дает ему возможность двигаться и по водной глади, и по ледовому покрытию, и по снежному насту, и по заболоченной местности, и даже по бетонному шоссе.

При необходимости на нем можно легко выбраться на песчаный пологий берег и своим ходом добраться до гаражного бокса или места стоянки. На реке же такое водоплавающее средство с 280-сильным мотором может везти до 1200 кг полезной нагрузки, а в режиме глиссирования способно развивать скорость аж до 135 км/ч.

НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ

Транспортную тематику шоу «Вездеходер-2024» и «Поехали-2024» было бы неправильно рассматривать без экспозиций, где выставлялись смазки и технические жидкости. Учитывая специфику работы внедорожного транспорта, неудивительно, что в выставке приняли участие многие известные, в том числе зарубежные производители смазочных материалов.

И тут тоже можно было увидеть немало интересных экспонатов. Так, например, на одном из стендов мы обнаружили моторные масла для квадроциклов серии ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 от немецкой Liqui Moly.

Фото портала АвтоВзгляд.

Особенностью данного продукта является его универсальность. Лубрикант подходит для широкого круга высоконагруженных четырехтактных двигателей воздушного или водяного охлаждения, сопрягаемых как с «мокрым», так и «сухим» сцеплением, а также с вариаторными коробками передач.

Учитывая экстремальные условия работы квадроциклов, в рецептуру этой смазки также входят особые добавки, обеспечивающие ей длительную стойкость к высоким температурам, а также к воздействию воды и пыли.

СВОЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В МАШИНЕ

Ряд новинок было отмечен в аксессуарном разделе выставки. Так, например, особое внимание у любителей путешествий вызвала многоцелевая походная электростанция Berkut Specialist PSL-1500 Plus. Эта компактная система проектировалась для автономной работы электроники и других энергопотребителей в дальних путешествиях на колесах (например, в кемперах), а также как резервный источник бесперебойного электропитания для дома или гаража.

При этом комплекс может выступать не только в роли многофункционального зарядного устройства, но и как походная станция с напряжением 12 В или с переменным напряжением 220 В, обеспечиваемым встроенным инвертором мощностью 1,5 кВт. Комплекс можно дополнить резервной батареей Berkut PSL-1000, которая вдвое (до 3,05 кВт*ч) увеличит энергоемкость всей системы.

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Кроме того, станцию можно задействовать и как «джамп-стартер» для аварийного запуска двигателя в случае разряда штатной АКБ. А главной фишкой новинки, как отметили представители фирмы-разработчика, является силовой контроллер, способный пополнить емкость встроенного в нее мощного литий-железо-фосфатного аккумулятора всего за час от розетки 220В!

Кроме того, в походе его можно заряжать и от фирменных солнечных панелей Berkut PSP-110 (фото выше). Для работы станция оснащена системой управления ВМS, надежно защищающей аккумулятор от скачков напряжения, перегрева, а также перезаряда или недозаряда. Все это намного (до 15 лет) увеличивает срок службы встроенного АКБ и тем самым обеспечивает высокую энергоэффективность всей системы в целом.