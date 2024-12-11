Эксперты объяснили, почему опасно прикрывать радиаторную решетку картонкой

Лайфхак, подразумевающий установку обычной картонки перед радиатором, распробовали еще в Советском Союзе — наши отцы и деды таким образом ускоряли прогрев двигателя в морозное время года. Но насколько этот прием в самом деле эффективен? К каким плачевным последствиям может привести подобный «тюнинг»? На эти вопросы ответили эксперты.

Как рассказали «Российской газете» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», картонка перед радиатором действительно способствует экономии времени (трех-пяти минут) на прогреве мотора, частично блокируя поступление морозного воздуха под капот. Правда, эффективна такая «защита» лишь в том случае, если исправен термостат. В противном — есть риск навредить радиатору, двигателю или коробке передач.

Крайне не рекомендует использовать картон и другой эксперт — директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин. Он напомнил, что ограничение потока воздуха чревато перегревом мотора. А это, в свою очередь, приводит к «повреждениям, деформации головки блоки цилиндров и другим критическим неисправностям», которые не «лечатся» в рамках гарантийного ремонта, если речь идет о новой машине.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какой алгоритм прогрева автомобиля зимой является оптимальным.