13

Эксперты объяснили, почему опасно прикрывать радиаторную решетку картонкой

К каким проблемам может привести такой «улучшайзинг»

Лайфхак, подразумевающий установку обычной картонки перед радиатором, распробовали еще в Советском Союзе — наши отцы и деды таким образом ускоряли прогрев двигателя в морозное время года. Но насколько этот прием в самом деле эффективен? К каким плачевным последствиям может привести подобный «тюнинг»? На эти вопросы ответили эксперты.

Поделиться
Автор
Артем Князев

Изображение Эксперты объяснили, почему опасно прикрывать радиаторную решетку картонкой

Как рассказали «Российской газете» специалисты ГК «АвтоСпецЦентр», картонка перед радиатором действительно способствует экономии времени (трех-пяти минут) на прогреве мотора, частично блокируя поступление морозного воздуха под капот. Правда, эффективна такая «защита» лишь в том случае, если исправен термостат. В противном — есть риск навредить радиатору, двигателю или коробке передач.

Крайне не рекомендует использовать картон и другой эксперт — директор по сервису и запчастям «Авилон Легенда» Андрей Егармин. Он напомнил, что ограничение потока воздуха чревато перегревом мотора. А это, в свою очередь, приводит к «повреждениям, деформации головки блоки цилиндров и другим критическим неисправностям», которые не «лечатся» в рамках гарантийного ремонта, если речь идет о новой машине.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какой алгоритм прогрева автомобиля зимой является оптимальным.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует