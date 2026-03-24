Под критерии закона о локализации подходит только 7% такси в России

Согласно подсчетам перевозчиков, лишь 7% автомобилей такси в России соответствует требованиям закона о локализации, вступившего в силу с 1 марта. В некоторых регионах ситуация еще печальнее. К аналогичному мнению пришли в объединении самозанятых таксистов и ряд депутатов Госдумы.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование сервиса такси «Максим». Эксперты проанализировали структуру автопарка партнеров. Оказалось, что большая часть локализованных машин с шашечками у нас пока представлена моделями LADA с долей 6,8%. В частности, чемпионами модельного рейтинга считаются Granta и Vesta. Показатели по остальным брендам скромнее. Например, на «Москвич» пришлось 0,17%, на Voyah — 0,004%, а моделей Sollers и Umo в действующем парке фактически нет.

Кстати, окупаемая стоимость автомобилей такси в регионах обычно не превышает 1,5 млн рублей. Такому уровню на сегодняшний день соответствуют отдельные модели, но более комфортные, включая упомянутую «Весту», оцениваются уже почти в 2 млн «целковых». Прайс большинства официально разрешенных машин и вовсе лежит в диапазоне 2,5-4 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что до конца весны в список автомобилей для такси войдут еще семь моделей.