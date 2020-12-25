Совет Федерации разрешил оспаривать штрафы с камер через «госуслуги»

Согласно текста закона, который, как предполагается, заработает с 1 сентября 2021-го года, в КоАП прописывается механизм, согласно которому, судебная жалоба на постановление о нарушении ПДД, вынесенное с помощью материалов с камеры автоматической фиксации, может быть также подана в электронном виде через портал госуслуг.

Такой механизм избавит незаконно оштрафованного автомобилиста от необходимости лично являться в суд для подачи заявления. Правда, применяться он сможет далеко не всегда. В новелле специально оговорено, что она действует только если у суда есть техническая возможность принять заявление в электронном виде.