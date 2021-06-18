Кто выступает против отмены обязательного техосмотра

Основной аргумент, который подняли на щит противники отмены техосмотра для частных легковых авто, конечно же — безопасность! Честно говоря, в нашей действительности это слово уже скоро станет просто ругательным, так как давно перестало иметь какое-либо практическое значение и смысл. Ведь для одних безопасность — убрать с дорог автомобили, чтобы можно было катать пьяными на электросамокатах по Садовому и сбивать пешеходов на тротуарах. Для других — сохранить более чем тридцатилетний опыт торговли талончиками, покупать которые были вынуждены многие автомобилисты страны. По новым правилам платить придется почти всем, так как пройти технический осмотр даже на почти новой четырехлетней машине, из-за избыточных требований, предъявляемых к автомобилю, удастся с трудом.
При этом, ответа на вопрос, как купленная в интернете диагностическая карта влияла на повышение уровня безопасности находящихся на дороге автомашин, ни у кого нет. Ни у операторов техосмотра, ни у Госавтоинспекции, представитель которой, выступая на днях на круглом столе в Совете Федерации отметил, что в статистике ДТП с неисправными авто 'изменений не наблюдается". Что фактически означает, что наличие официально полученного или более дорогого покупного талона на безопасность движения не влияет никак.
Второй весомый аргумент лобби обязательного техосмотра для частных легковушек — стремительный рост стоимости полиса ОСАГО, который последует за отменой ТО для легковых автомобилей частных лиц. По прогнозам операторов техосмотра, цена на полис ОСАГО якобы может увеличиться примерно на 40—60%. Но откуда взяты эти угрожающие цифры и на чем основаны, разъяснений никаких нет.
– Очевидно, что риск роста числа аварий из-за технических неисправностей возрастет, что может повлечь за собой повышение стоимости полиса из-за увеличения убыточности, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» перспективы повышения аварийности из-за отмены обязательного ТО для легковушек управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов. — При этом эксперт отметил, что если техосмотр все-таки станет добровольным, то, вероятно, прошедшие его автовладельцы смогут получить скидку на ОСАГО и КАСКО.
А вот в страховых компаниях «Абослют страхование» и «Ингосстрах» вообще не видят повода для паники с подорожанием ОСАГО. Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования «Абсолют Страхование» Михаил Черных уверен, что добровольность техосмотра на стоимость полиса не повлияет. Солидарен с коллегой и руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев, сообщивший «АвтоВзгляду», что компания не располагает статистическими данными, которые бы показывали повышение степени риска в зависимости от отсутствия диагностической карты:
– При исключении (диагностической карты, — прим.ред) из списка необходимых документов, полисы приобретать станет существенно проще. Что же касается обеспокоенности автовладельцев о том, как будут рассматриваться случаи ДТП, произошедшие по причине технической неисправности автомобиля, то принцип презумпции невиновности никто не отменял. Если у страховой компании будут данные, что ДТП произошло по такой причине, она должна будет это доказать, — пояснил г-н Княгиничев.
Напомним, что в новой редакции ФЗ «Об ОСАГО» действительно прописана возможность предъявления регрессного требования виновнику ДТП в случае, если авария произошла по причине неисправности автомобиля. Однако речь идет о результатах специальной технической экспертизы, которая должна установить причинно-следственную связь между поломкой и аварией, только в таком случае у страховой компании появляется право на регрессное требование.
– Есть определенные условия, при которых страховая компания действительно может выставить регресс виновнику ДТП. Например, в том случае, если авария произошла из-за неисправности транспортного средства, срок действия диагностической карты которого на момент аварии истек, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. — Доказывать неисправность авто в этом случае можно только путем проведения независимой экспертизы, но такой практики у нас на сегодня почти нет. Что же касается планируемых изменений — очевидно, что они повысят доступность полисов ОСАГО. Не нужно будет требовать и предоставлять документ, который, по большому счету, к страхованию ответственности не имеет вообще никакого отношения.
К слову, к безопасности на дорогах документ, купленный в интернете с картинкой из фотошопа, имеет отношение еще меньше. Но, очевидно, что отказ от новых яхт не входит в планы тех, кто на протяжении нескольких десятилетий успешно зарабатывает на коррупционной схеме обязательного техосмотра. Поэтому они продолжат лоббировать все новые и дорогостоящие обновления для того, чтобы якобы предотвратить возможность покупки диагностической карты через Сеть, что, как всегда, просто увеличит ее стоимость. Лишенные выбора автомобилисты продолжат покупать бумажки, полученные явно жульническим путем. А государство в очередной раз распишется в том, что «против Кости Сапрыкина методов у него нет»…