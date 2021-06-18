Кто выступает против отмены обязательного техосмотра

Основной аргумент, который подняли на щит противники отмены техосмотра для частных легковых авто, конечно же — безопасность! Честно говоря, в нашей действительности это слово уже скоро станет просто ругательным, так как давно перестало иметь какое-либо практическое значение и смысл. Ведь для одних безопасность — убрать с дорог автомобили, чтобы можно было катать пьяными на электросамокатах по Садовому и сбивать пешеходов на тротуарах. Для других — сохранить более чем тридцатилетний опыт торговли талончиками, покупать которые были вынуждены многие автомобилисты страны. По новым правилам платить придется почти всем, так как пройти технический осмотр даже на почти новой четырехлетней машине, из-за избыточных требований, предъявляемых к автомобилю, удастся с трудом.

При этом, ответа на вопрос, как купленная в интернете диагностическая карта влияла на повышение уровня безопасности находящихся на дороге автомашин, ни у кого нет. Ни у операторов техосмотра, ни у Госавтоинспекции, представитель которой, выступая на днях на круглом столе в Совете Федерации отметил, что в статистике ДТП с неисправными авто 'изменений не наблюдается". Что фактически означает, что наличие официально полученного или более дорогого покупного талона на безопасность движения не влияет никак.

Второй весомый аргумент лобби обязательного техосмотра для частных легковушек — стремительный рост стоимости полиса ОСАГО, который последует за отменой ТО для легковых автомобилей частных лиц. По прогнозам операторов техосмотра, цена на полис ОСАГО якобы может увеличиться примерно на 40—60%. Но откуда взяты эти угрожающие цифры и на чем основаны, разъяснений никаких нет.