Китайцы из Гонконга хотят обанкротить завод «Москвич»

Возрожденную российскую марку настигли призраки ее прошлого — МАЗ «Москвич» хотят признать банкротом за долги завода, образовавшиеся с тех времен, когда он выпускал автомобили Renault.

Претензии к предприятию возникли, еще когда оно принадлежало Renault

По информации агентства «Интерфакс», в Арбитражный суд Москвы собирается обратиться компания Silver Basis Investment Development Company. Зарегистрированная в Гонконге фирма намерена требовать признания АО «Московский автомобильный завод Москвич» банкротом.

Поводом для такого обращения стал иск компании, которая подготовила и передала ЗАО «Рено Россия» оснастку для серийного производства комплектующих для автомобилей марки Renault, но предприятие не оплатило выполненные работы в полном объеме. Азиатская фирма в августе 2023 года потребовала через суд взыскать через завод, тогда уже ставший «Москвичом» 2,5 млн. евро долга и 124 000 евро неустойки по договору от 2020 года.

Суд частично удовлетворил исковое заявление, но «Москвич» подал апелляцию, которую Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения. С учетом решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября 2023 года, Silver Basis Investment Development Company требует признать российского автопроизводителя банкротом.