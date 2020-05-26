Как жара влияет на аккумулятор, и что поможет уберечь его от преждевременного износа

И зимние морозы, и летняя жара весьма негативно сказываются на «здоровье» свинцово-кислотных аккумуляторов. Ко всему прочему, с вводом ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, водители стали меньше ездить, а время простоя автомобилей увеличилось. В таких условиях следить за состоянием аккумуляторной батареи нужно с особой тщательностью. Своими рекомендациями с читателями портала «АвтоВзгляд» поделились специалисты Bosch.

Первое, что влияет на срок службы аккумулятора — температурный режим эксплуатации. При высоки температурах, а летом под капотом автомобиля температура может в два раза превышать уличную, процесс саморазряда батареи протекает быстрее. А это, в свою очередь, ведет к ее преждевременному старению и выходу из строя.

Если при низких температурах зарядка и отдача энергии в батареи ухудшаются, то жара выступает катализатором химических процессов: часть жидкости в аккумуляторе становится паром, и поднимается вверх, оголяя пластины. А оставшийся раствор становится более плотным. В результате внутри АКБ образуется кристаллический налет, который снижает проводимость электрического тока. А далее, емкость и пусковой ток — падают ниже нормы. Ко всему прочему, в жару клеммы батареи окисляются быстрее, что так же мешает корректной работе аккумулятора и уменьшает срок его службы.