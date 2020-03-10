Таксисты будут жаловаться на пассажиров, снимая их на видео в прямом эфире

Безусловно, очень продуктивно выложить какой-нибудь скандальный видеоролик у себя в соцсетях или на Yotube-канале. Даже вне зависимости от того, кто виноват в сложившемся недопонимании. А как показывает практика, таковых в последнее время в такси становится все больше.

В борьбе за клиента и репутацию водителя, а заодно и во избежание спорных ситуаций (иногда еще и в суде), агрегаторы принимают соответствующие меры. К примеру, сервис «Ситимобил» запускает софт, позволяющий шоферу обратиться в компанию-перевозчик, транслируя в прямом эфире происходящее из салона. Фронтальная видеокамера смартфона — в помощь.

– Пассажиры и перевозчики имеют равное значение. Поэтому по каждому случаю мы выслушиваем обе стороны и проводим собственное расследование. Зачастую именно видеозапись может стать единственным доказательством невиновности любого участника конфликтной ситуации, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» нововведения официальный представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Напомним, что столь громко «разрекламированный» в СМИ и социальных сетях конфликт Яны Даньковой с таксистом вспыхнул из-за того, что главная героиня отказалась оплачивать за услугу, которую, по мнению пассажирки, ей несправедливо навязали. Вместо этого, «фитоняша» стала кричать на шофера, осыпая его нелицеприятными высказываниями. Водитель, впрочем, долго терпеть не стал, и попросту высадил скандалистку посреди шоссе. Итог ссоры не понравился никому, кроме многочисленных пользователей «Ютубов» и прочих «Инстаграмов».