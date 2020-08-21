Для медсправки на «права» тест на алкоголизм придется пройти. Но не всем

После критики со стороны Президента РФ, Минздрав оперативно перенес срок вступления нововведения на 1 июля 2020 года, а затем свежие правила получения медсправок отложила до 1 января 2021 года. А теперь обязательный «тест на алкоголизм» решено отменить. Но не полностью. Вместо этого врач-психиатр-нарколог, выявив «симптомы и синдромы заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами» назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи».

Проще говоря, если человек, по мнению доктора, похож на алкоголика, ему придется сдать анализов на 3000—5000 рублей сверху. И есть мнение, что новая версия приказа никак не ограничивает наркологов: если эскулап захочет, он прежнему сможет направить гражданина на любой анализ крови, в том числе — на дорогущее «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» (так официально называется «тест на алкоголизм»). И когда медучреждению захочется «сделать кассу», на дополнительные анализы будут отправлять каждого второго.