ОСАГО подорожает для нарушителей ПДД

Как и ожидалось, с 24 августа вступили в силу поправки в законодательство об ОСАГО, позволяющие страховым компаниям вводить дополнительные коэффициенты расчета цены полиса.

По идее, законодатель тем самым разрешил индивидуализировать его стоимость в зависимости от поведения конкретного водителя на дороге. Теперь за проезд на красный свет, выезд на «встречку», превышение скорости более чем на 60 км/ч, пьяное вождение, оставление места ДТП, причинение ущерба здоровью участникам ДТП цена страховки увеличится. А для законопослушных водителей компании вроде как имеют теперь право снижать ее стоимость.

Кроме того, теперь, в отличии от прошлой редакции закона «Об ОСАГО», стоимость полиса может быть вообще любой, — убрано ограничение по максимальной планке. Одновременно ЦБ увеличил для автовладельцев-физлиц «вилку» базовой цены страховки, на которую «накручиваются» всевозможные коэффициенты, на 10% до диапазона 2476—5492 рублей.

Представители ЦБ и пиарщики страховых компаний утверждают, что теперь законопослушные водители не будут, фактически, оплачивать ущерб, наносимый лихачами. А некоторые эксперты считают, что просто страховые компании теперь будут зарабатывать на ОСАГО еще больше — под предлогом «индивидуализации тарифов».